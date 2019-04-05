انت الان تتابع القوات البحرية توجه ضربة قاصمة لمهربي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القوات البحرية المصرية

استمرارًا لتنفيذ مهامها في تأمين وحماية الحدود البحرية، والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن والتعدي على المياه الإقليمية المصرية، نجحت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحباط محاولة لتهريب 2147 كجم من مادة الهيروين المخدر و99 كجم من مادة "أيس" المخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. وتعد هذه الضبطية من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة، إذ تقدر قيمة المضبوطات بنحو 2 مليار وخمسين مليون جنيه مصري.

Advertisements

وبناءً على ما ورد من معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تفيد بتواجد كمية كبيرة من المواد المخدرة على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ. وتم