القوات البحرية توجه ضربة قاصمة لمهربي المخدرات

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القوات البحرية المصرية
استمرارًا لتنفيذ مهامها في تأمين وحماية الحدود البحرية، والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن والتعدي على المياه الإقليمية المصرية، نجحت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع وزارة الداخلية في إحباط محاولة لتهريب 2147 كجم من مادة الهيروين المخدر و99 كجم من مادة "أيس" المخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. وتعد هذه الضبطية من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة، إذ تقدر قيمة المضبوطات بنحو 2 مليار وخمسين مليون جنيه مصري.
وبناءً على ما ورد من معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تفيد بتواجد كمية كبيرة من المواد المخدرة على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ. وتم
وبناءً على ما ورد من معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، تفيد بتواجد كمية كبيرة من المواد المخدرة على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ.
وتم التحفظ على السفينة والقبض على طاقمها وتسليم الافراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وجاءت العملية فى إطار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية في الدولة، لتأمين الحدود والمعابر والمنافذ وإحكام السيطرة الأمنية على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.
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