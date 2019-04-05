شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة صندوق النقد : برنامج الاصلاح الإقتصادي بمصر يمضي على مايرام ..وزيارة أخيرة في مايو قبل صرف الشرحة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن «سوبير لال» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن وفد الصندوق سيزور مصر نهاية مايو المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها البلاد، ليتقرر بعدها وفق الإجراءات المعتادة صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ ١٢ مليار دولار، ولينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق في موعده نوفمبر المقبل.

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أكد «لال» في لقاء مع الوفد الصحفي المشارك في بعثة طرق الأبواب السنوية التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أن برنامج الإصلاح يمضى على ما يرام فالاقتصاد يواصل النمو القوى والبطالة في أدنى مستوياتها منذ ٢٠١١والاحتياطيات الدولية مريحة والدين العام على مسار تنازلي بسبب قوة إدارة المالية العامة.

وأضاف أنه يتعين على السياسات المساعدة على تخفيض التضخم أكثر وتوفير براح مالي مناسب من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي والمضي قدما في إقامة بنية تحتية تفيد كل السكان.

وقال «لال» إن جدول أعمال السلطات هو دعم النمو الاحتوائي والمستدام وإزالة القيود أمام القطاع الخاص وتحسين المنافسة وتطوير تخصيص الأراضي وزيادة العائد على الأصول العامة والحد من الدخول الريعية والهدف عموما ضمان بيئة اقتصادية مستقرة وتهيئة الظروف التي يستطيع فيها القطاع الخاص خلق فرص عمل أكثر باستمرار وتحسين حياة المصريين وحماية الفئات الأضعف