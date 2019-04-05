شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد حزمة من الإجراءات لحماية محصول المانجو وزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لأشجار المانجو لزيادة الإنتاج ومكافحة أمراض العفن الهبابى للمحصول خلال الشهر الجارى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه من أهم الممارسات الجيدة لأشجار المانجو، الاستمرار فى زراعة الشتلات فى البساتين الحديثة مع مراعاة أن يكون الطعم فى الجهة البحرية وتوالى الرى الخفيف بعد الزراعة، تروى الأشجار بانتظام مع المحافظة على الإفراط فى الرى، التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة .

وشدد تقرير المحاصيل البستانية، على ضرورة تكرار رش البراعم الزهرية ضد البياض الدقيقى كل 10 : 15 يوما حسب الحالة، تسمد أشجار المانجو التى تروى بالغمر من 100 إلى 150 كجم سلفات نشادر، تسمد أشجار المانجو التى تروى بالتنقيط كالتالى الرية الأولى : يضاف 2 لتر حامض هيوميك للفدان، الرية الثانية : يضاف 3 كجم نترات كالسيوم، الرية الثالثة : يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك، الرية الرابعة : يضاف 3 كجم سماد مركب.