شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاْء: الاحتفال بيوم اليتيم ليس فيه تشبهًا بغير المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس فيه تشبهًا بغير المسلمين، بل له أصل فى ديننا الإسلامى.

وقال الإفتاء: "الاحتفال بيوم اليتيم ليس فيه تشبهًا بغير المسلمين، بل له أصل فى ديننا الإسلامى من كفالة اليتيم والاهتمام به".



الإفتاء

وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أوضح أن كفالة الأيتام باب من أبواب البرِّ العظيمة، قليل من يفطن لفضله وشرفه، واليتيم هو: من مات عنه أبوه وهو جنين فى بطن أمه، أو صغير لم يبلغ الحلُمَ، ويستمر وصفُه باليُتم حتى يبلغ أشُدَّهُ.

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وتكون كفالة اليتيم برعايته وتعهده بما يُصلحه فى نفسه وماله ابتغاء الأجر من الله عز وجل، والأفضل للكافل أن يستمرَّ فى الإنفاق على مكفوله حتى يستقل بشئونه ويستطيع الاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.