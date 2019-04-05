شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضياء رشوان لوفد إعلامى إماراتى: حجم العلاقات المشتركة تاريخى ومستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد إعلامى إماراتى من جمعية الصحفيين الإماراتيين، اليوم الخميس، مقر نقابة الصحفيين على هامش زيارته حاليا لعدد من المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.

وكان فى استقبال الوفد، الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد خراجة وهشام يونس وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة، والكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.

وضم الوفد الإعلامى الإماراتى، فضيلة المعينى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين، وعائشة سلطان وياسين سالم وموزة مطر ووفاء السويدى وعائشة الكعبى ورائد الشايب وفهد أميرى وراية المزروعى وكلثم المندوس.

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فى البداية، رحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالوفد الإعلامى الإماراتى، مؤكد أن قدر وحجم العلاقات بين نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحفيين الإماراتيين تاريخى ومستمر كثيرا، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين فى الصحافة الإماراتية من الصحفيين المصريين .

وأوضح ضياء رشوان خلال كلمة له أن النقابة انشأت عام 1941 وأنها كانت تضم الصحفيين وملاك الصحف وأنه بعد ثورة يونيو 1952 أصبحت النقابة للمحررين فقط وأنها ظلت لها قانون ينظمها.