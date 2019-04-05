أول إجراء حكومي بشأن زيادة أجور القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحاول وضع اتفاقيات عامة تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعلاوات التي سيجرى إقرارها هذا العام بشكل شامل.

وأضاف "سعفان" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه سيلتقي باتحاد المستثمرين والغرف التجارية للصناعات لعمل اتفاقيات جماعية لتجسيد قرارات الرئيس وتطبيقها في القطاع الخاص.

Advertisements

وتابع، أنهم يعكفون على ترجمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات المنفردة مع شركات القطاع الخاص تمت صياغتها منذ العام الماضي".

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه رغم وجود الكثير من التحديات والصعوبات المادية، ولكن الدولة قائمة على التفاوض مع القطاع الخاص لإيجاد حلول والوصول لنتيجة مرضية.