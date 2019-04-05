مصر | القبض على صاحب شركة إنتاج فني تعمل بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب شركة إنتاج فني تعمل بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على صاحب شركة إنتاج فني، تعمل بدون ترخيص.



وضبطت الأجهزة الأمنية "وجدي.م.م.ع"، مواليد 1967، صاحب شركة "أبيض وأسود" للإنتاج الفني، الكائنة بأبراج الشرطة، ومقيم في الهرم، وذلك لإنشائه وإدارته شركة إنتاج فني بدون ترخيص.



كما ضبطت بحوزته جهاز مونتاج "آبل"، محمل عليه برامج منسوخة لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على ترخيص، وأيضا وجود كليبات وإعلانات وأفلام وثائقية وبرامج فوتوشوب دون ترخيص.

وتحرر عن ذلك المحضر المحضر رقم 6130 الطالبية، وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.