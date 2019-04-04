أخبار مصر | محمود كامل عن تشكيل هيئة مكتب 'الصحفيين': يجب أن نترفع عن الصغائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كامل عن تشكيل هيئة مكتب 'الصحفيين': يجب أن نترفع عن الصغائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يثمن كل محاولات توحيد صف مجلس النقابة، وذلك قبل اجتماع تشكيل هيئة المكتب الذي فرضت كل الظروف تأخيره، وذلك في الوقت الذي ينبغي أن يترفع كل أعضاء النقابة عن الصغائر في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن محاولات لم الشمل محمودة ويدعمها أعضاء المجلس، إلا فيما يتعلق بمحاولات بعض الجهات فرض إرادتها وإدارتها للمجلس، متابعًا: "إرادتنا هي مصلحة المهنة والجمعية العمومية فقط".

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أول اجتماع للمجلس في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس؛ وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية.

