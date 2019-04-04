أخبار مصر | بحضور محافظ القاهرة.. "مصر العطاء" تساهم بـ175 ألف جنيه لشراء دراجات بخارية لمتحدي الإعاقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محافظ القاهرة.. "مصر العطاء" تساهم بـ175 ألف جنيه لشراء دراجات بخارية لمتحدي الإعاقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء في الحفل السنوى الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي بحديقة الأزهر بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال لتسليم ٣٥ دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة، وساهمت اللجنة بمبلغ ١٧٥ ألف جنيه لغير القادرين.

الجدير بالذكر أن لجنة مصر العطاء تساهم بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه من تكلفة الدراجة الواحدة ويتحمل باقى المبلغ بنك ناصر وعددا من منظمات المجتمع المدنى وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى.