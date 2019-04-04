أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع منظومة تخصيص الأراضي الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، ويحضر الاجتماع وزير الصناعة وعدد من المسئولين، ويناقش إتاحة أراضى مرفقة أمام المستثمرين؛ بهدف القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بطلبات تخصيص الأراضى.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ،"خوسيه دا سيلفا" مدير عام منظمةالأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وحضر اللقاء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال اللقاء، أشاد دا سيلفا بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية فى مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع، لا سيما من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التى تطبقها الحكومة، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.