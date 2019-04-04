أخبار مصر | ضربة قاضية.. القوات البحرية تحبط تهريب 2147 كجم "هيروين" بقيمة 2 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية.. القوات البحرية تحبط تهريب 2147 كجم "هيروين" بقيمة 2 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة لتهريب 2147 كجم من مادة الهيروين المخدر و 99 كجم من مادة "أيس" المخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة وتعد هذه الضبطية من أكبر الضبطيات للمواد المخدرة، حيث تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 2 مليار وخمسون مليون جنيه مصرى.

وذلك استمراراً لتنفيذ مهامها فى تأمين وحماية الحدود البحرية ، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن والتعدي على المياه الإقليمية المصرية.

وبناءً علي ما ورد من معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تفيد بتواجد كمية كبيرة من المواد المخدرة على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، تم دفع عدد من وحدات القوات البحرية لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أحد الموانئ، وتم التحفظ علي السفينة والقبض على طاقمها وتسليم الأفراد والمضبوطات إلي جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بالدولة لتأمين الحدود والمعابر والمنافذ وإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .