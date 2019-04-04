أخبار مصر | "الوزير" لعمال ورش أبو راضي: "معنوياتي ارتفعت بلقائكم".. ويردون: هنطورها ونطهرها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" لعمال ورش أبو راضي: "معنوياتي ارتفعت بلقائكم".. ويردون: هنطورها ونطهرها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المهندس كامل الوزير وزير النقل، جولته في ورش كوم أبو راضي لعمرة عربات السكك الحديد، بجلسة مطولة تحدث فيها لعمال الورشة، أوضح فيها حجم ثقته الكبيرة في سواعد هؤلاء العمال قائلا: "لو فاكرين إنكم بس اللي معنوياتكم ارتفعت، انا كمان معنوياتي ارتفعت بلقائكم".

ونتج عن ذلك تهليل العمال ترحيبا به ومرددين هتاف: "هنطورها ونطهرها"، في إسقاط منهم على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وكما طالبهم الوزير بزيادة إنتاجيتهم من العمل قائلا: "لو مطلوب منكم 125 عربة في الشهر، تقدروا تخلوها 250"، واعدا إياهم بتوفير كافة الإمكانيات والخامات التي يحتاجونها.

هذا وقد قام المهندس كامل الوزير وزير النقل بتفقد لإنتظام العمل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية والتنفيذ الفعلي لعدد من التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال جولته الأخيرة بالمحطة وتشمل ( زيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب وتعديل وضع عدد كبير من الكابلات بالمحطة بحيث تصبح اكثر أمانا للمواطنين والاهتمام باصلاح اكشاك الشركة الوطنية بعربات النوم بالمحطة بحيث تظهر بشكل جيد وزيادة اعمال النظافة بالمحطة وفتح بعض دورات المياة المغلقة) حيث اطمئن الوزير على تنفيذها كما تابع تنفيذ مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة وتطبيق الغرامات المختلفة ضمن منظومة الانضباط في منظومة السكك الحديدية.

والتقى الوزير بعدد من الركاب للاستماع الى مقترحاتهم حول المنظومة اوضح المهندس كامل الوزير خلال الحوار انه يشكر الركاب على استجابتهم لمبادرة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة مشيرا الى انه سيتم زيادة عدد الشبابيك ووضع اكشاك في كافة المحطات للتسهيل على الركاب لافتا انه اعطى تعليماته لمسؤلي السكك الحديدية بزيادة عدد التذاكر بمقدار 20% لحين توريد العربات الحديدة التي تعاقدت عليها الوزارة( 1300 عربة جديدة)والتي ستمكن من زيادة عدد القطارات والعربات واتاحة عدد اكبر من التذاكر موضحا انه سيتم كتابة كلمة واقفا على تذاكر نسبة ال20% التي وجه الوزير بزيادتها لاستيعاب كثافة الركاب.

كما اوضح الوزير ان هناك انتظام كبير في مواعيد قيام القطارات وان بعض التاخيرات نتيجة اعمال تجديد السكة وتطوير نظم الاشارات على الخطوط وحيث يتم الإعلان عن هذه التأخيرات يوميا في كافة وسائل الاعلام مؤكدا على انه لن يتم السماح بوجود سوق سوداء للتذاكر وسيتم التصدي لها بكل حزم مطالبا المواطنين بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية في هذا المجال

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ثم استقل الوزير قطار رقم 980 القاهرة /اسوان حتى محطة بني سويف حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور والتقى بعدد من الركاب وتحدث المهندس كامل الوزير معهم حول أهمية تطبيق منظومة الانضباط في منظومة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لهم والخطط الحالية والمستقبلية للوزارة في تطوير هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا

وفي محطة بني سويف كان في استقبال وزير النقل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف حيث تفقدا المحطة وشبابيك التذاكر حيث وجه الوزير بزيادة اللوحات الارشادية بالمحطة الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج للمحطة واصلاح اجزاء الرخام التالف بالمحطة كما اصر الوزير على تشغيل احد منظومات الإطفاء بالمحطة للتاكد من صلاحيتها حيث تمت التجربة بنجاح ثم تابع تطبيق مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة والتقى بعدد من الكمسارية بالمحطة واكد لهم أهمية الدور الذي يقومون به في هذه المبادرة كما وجه بان تكون الاكشاك الموجودة بالمحطة لها شهادات صحية وقائمة بأسعار المنتجات وان يتم تغيير اللوحة الاساسية بالمحطة لأخرى جديدة

ومضيئة

ثم تفقد الوزير ورش كوم ابو راضى ببني سويف المتخصصة في إجراء جميع العمرات المختلفة لجميع أنواع عربات الركاب الدرجة الاولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة ، بالاضافة الى عمليات التطوير الشامل للعربات حيث تابع المهندس كامل الوزير مشروعات التطوير الشامل لعدد 60 عربة اسباني وتحسين 30عربة اخرى من هذه النوعية من العربات بالإضافة إلى التطوير الشامل ل 18 عربة مميزة و طالب وزير النقل مسؤلي الورشة بان تتم هذه الاعمال على أعلى مستوى من الجودة بالاضافة الى زيادة متوسط الانتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع انواعها والبالغ ١٢٥ عربة شهريا بالاضافة الى ان تتم عمليات شراء قطع الغيار عن طريق لجنة متخصصة تتضمن محاسبين ومتخصصين من الورشة على ان تكون الاولوية لقطع الغيار المصرية ذات الجودة العالية.

وشاهد وزير النقل مراحل العمل بأقسام الورش المختلفة والتي تتضمن تطوير وتحسين العربات لمعظم مكونات العربات والتى تشمل تركيب كراسى جديدة وشبابيك ودورات مياه وأرفف وأرضيات وإضاءة وأبواب بالاضافة الى صيانة البواجى بمشتملاتها ،ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش علي عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الانتاج ، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة اى ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش

وفي ختام الجولة التقى المهندس كامل الوزير بعمال الورشة حيث اكد لهم اهمية العمل الجاد والمتميز فنيا لتخرج العربات من الورشة بافضل حالة فنية خاصة ان لهذه الورشة دور كبير في تطوير العربات وتحسين الخدمة المقدمة للركاب مشيرا ان كل الدعم الفني سيقدم لهذه الورشة وكافة الورش على مستوى الجمهورية كما سيم تشكيل لجنة من اكبر عامل في كل ومهندس من ورشة مع مدير الورشة لربط الحوافز بجودة الانتاج.

جدير بالذكر أن ورش عربات الركاب بكوم ابو راضى من اكبر الورش المتخصصة فى عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وتم إنشاؤها على مساحة ٧٥ فدان عام ١٩٨٧ ويبلغ عدد العاملين بها حوالى ٢٠٠٠ عامل وفنى ومهندس.