شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للمرصد الإقليمي لدراسة سوق العمل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «معلومات سوق العمل لقطاع نجارة الأثاث بمدينة أسوان وبرامج سوق العمل النشطة المقترحة»، افتتح اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان فعاليات المؤتمر القطاعي الثاني للمرصد الإقليمي لسوق العمل بأسوان بالتعاون مع جمعية المستثمرين ومشروع دعم التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والهجرة، وبحضور كل من المهندس عاطف ملاك نائب مدير مشروع دعم التشغيل والتعاون الألماني الدولي، وكارمن كوجلة مسؤولة التنمية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وسطوحي مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان، بجانب مديري التربية والتعليم والقوى العاملة والهجرة والتضامن الإجتماعي بأسوان، وبمشاركة مجموعة كبيرة من مسؤولي الشركات وأصحاب ورش النجارة بأسوان والجهات المعنية.

Advertisements

وخلال المؤتمر أشاد اللواء سعيد حجازي بجهود مشروع التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» لدعم ومساندة المشروعات المختلفة داخل نطاق المحافظة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية بأسوان من أجل إعداد الشباب القادر على اقتحام مجالات التشغيل التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن ذلك يتوازى مع حرص المحافظة على عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي المشروع لمناقشة وبحث العديد من القضايا المتعلقة بمجال تشغيل الشباب ومواجهة البطالة والتي تأتي في مقدمتها التركيز على إعداد آلية وخطة محددة لتوجيه العمالة المؤقتة التي تعمل حالياً في مشروع الطاقة الشمسية ببنبان لمشروعات أخرى مماثلة، بجانب مطالبة القائمين على تنفيذ مشروع التشغيل الممول بضرورة الإستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها التعدينية والمحجرية والسمكية والزراعية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السويقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للقائمين على المشروع وللإقتصاد القومي.

ومن جانبه أكد سطوحي مصطفى بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار فعاليات الدورة الثانية لأعمال المرصد الإقليمي لدراسة سوق العمل بأسوان والتي بدأت في الفترة من ديسمبر 2017 وحتى إبريل 2019، مشيرا إلى أنه قد تم إختيار نشاط صناعة الأثاث كأحد الأنشطة الفرعية للصناعات التحويلية ليكون المحور الأساسي للدراسة في هذه الدورة، وذلك من أجل التعرف على الموقف الحالي لهذا القطاع وبحث إمكانية وسبل دعم هذا النشاط بالشكل الذي يدعم مزيد من التشغيل ورفع فرص التوظيف لأبناء المحافظة.

وأوضح سطوحى مصطفى، بأنه من أهم برامج ومشروعات سوق العمل النشط التي توصلت لها هذه الدراسة هو برنامج دعم إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لرفع تنافسية ورش نجارة الأثاث في أسوان والتصدي للتحديات التي تواجه أصحابها، فضلاً عن برنامج تدريب وتوجيه مخصص لتطوير أعمال ورش نجارة الأثاث بأسوان وتأهيل العاملين فيها للتعامل مع المعدات والآلات الحديثة مع صقل وتنمية مهاراتهم للتسويق الجيد لمنتجاتهم بالشكل المطلوب .