انطلاق المؤتمر الوطني للتشريعات العقابية في مصر.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، السبت المقبل، المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، بأحد فنادق القاهرة.

وقال المجلس، في بيان الخميس، إنه من المقرر أن المؤتمر يناقش الإجراءات الخاصة بتجديث قانون العقوبات الصادر عام 1937، وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية في سياق العدالة الجنائية، وبما يتسق مع الاستخقاقات الدستورية وأفضل الممارسات المتبعة والتجارب علي الصعيد الدولي.

ويحضر المؤتمر عدد من ممثلي وزارات (العدل - شئون مجلس النواب - الداخلية - الأوقاف) إلى جانب مكتب النائب العام، ويشارك مندوبين من الجامعات من كليات (الحقوق الحكومية والخاصة - الاقتصاد والعلوم السياسية) بالإضافة إلى الهيئات القضائية، ومجلس النواب، والمجالس القومية المتخصصة (المرأة - الطفل) ومنظات المجتمع المدني، ومراكز البحوث، وعدد من المتخصصين في تطوير القوانين.​