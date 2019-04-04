مصر للطيران تستعين بطائرتين أوروبيتين لخدمة هناجر الصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية استقبلت طائرتين تابعتين لشركة MyWay Airlines من جورجيا وشركة Orange2fly اليونانية، أحدث العملاء الأوروبيين المنضمين لخدمات الصيانة بالهناجر.

وأوضح المهندس مصطفى علي الدين رئيس مصر للطيران للصيانة، أن استراتيجية الشركة حاليًا تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية التي يتم تقديمها للعملاء.

Advertisements

وأضاف أن عدد الشركات التي يقدم لها الصيانة وصل إلى 157 عميلا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة الطائرة التابعة لشركة MyWay Airlines الجورجية من طراز بوينج B737-800، وتمت صيانة ودهان للطائرة بالكامل، ويعد هذا هو التعاون الفني الأول من نوعه مع شركة MyWay Airlines.

وأشار إلى أن الأطقم الفنية للشركة تجري كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Orange2fly اليونانية من طراز إيرباص A320، كما تعاقدت الشركة لتقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتي شرم الشيخ والغردقة لـ34 رحلة شهريا.

ولفت إلى أن شهر مارس الماضي شهد نشاطًا مكثفًا بهناجر الشركة تم تقديم الصيانة الثقيلة والدورية لـ15 طائرة من مختلف الطرازات لشركات طيران محلية وعربية وإفريقية وأوروبية من بينها شركة طيران ناس السعودية وHifly البرتغالية واير مدغشقر الناقل الوطني لدولة مدغشقر إلى جانب المصرية العالمية للطيران وفلاي ايجيبت والنيل للطيران.