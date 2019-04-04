برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار المطبات العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد على

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المطبات العشوائية بالطرق.

وأوضح "زين الدين"، في طلبه، أن "المطبات العشوائية يتم صنعها من قبل المواطنين بدون أي مواصفات فنية، وهو ما يتسبب بالعديد من الحوادث وإزهاق الأرواح وأعطال السيارات، بالإضافة إلى إشغالات الطريق التي يتعمد البعض وضعها بما يعطل حركة المرور، ويضيع الوقت على المواطنين".

وطالب النائب، بالتنسيق بين الجهات المختصة من طرق ومحافظة ومرور ليتم إنشاء المطبات وفق المواصفات الفنية المطلوبة وفي إماكنها الصحيحة، وإزالة أي عوائق أو حواجز من صنع المواطنين.