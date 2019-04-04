وزيره البيئة: لابد من الحفاظ على مواردنا الطبيعية خلال التحول الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مشروعات إدارة المخلفات الحيوية؛ خاصة فى مرحلة التحول الإقتصادى الذى تمر به مصر لتحقيق الاستدامة فى مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة، اليوم الخميس، مع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية لمناقشة خطة عمل المؤسسة والاستراتيجية المقترحة 2019-2020 التي تضمنت عرض رؤية متكاملة لإدارة المخلفات الحيوية في مصر، والتي تشمل ثلاثة محاور هي تكنولوجيات البيوجاز وتكنولوجيات الوقود الحيوي وتكنولوجيات المنتجات الحيوية الناتجة من تدوير التصنيع الغدائي والمخلفات الزراعية.

وشددت فؤاد خلال الاجتماع على العمل بشكل متواز في إعداد الدراسة الفنية والاستعانة بالشركات ذات الخبرة فى مجال الطاقة الحيوية للاطلاع على هذه التكنولوجيات إلى جانب الإستعانة بالدراسات البيئية في المعاهد والمراكز البحثيه لتضمينهم فى الدراسات بالمؤسسة، إلى جانب رفع الوعي من خلال مشاركة الشباب والقطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات وبالتالي توفير المناخ الداعم لتنفيذها.

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وناقش الاجتماع تفعيل اتفاق التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم أوجه الدعم لوحدات البيوجاز على مستوى الجمهورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى إعداد برنامج تدريبي معتمد لتخطيط وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز وبناء شراكات جديدة مع العديد من مراكز التميز في مجال الطاقة الحيوية على المستوى الدولي والمحلي.

وخلال الإجتماع، وجهت وزيرة البيئة الشكر لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة على جهودهم فى دعم تحقيق أهداف المؤسسة خلال الفترة السابقة.. مشددة على أهمية تقديم الدعم لمثل هذه المؤسسات مما يحقق نقلة واعدة فى مجال الطاقة الحيوية من توفير الكوادر الفنية المؤهلة وبناء القدرات للعاملين بها مما يخلق فرص عمل جديدة ويحقق الاستدامة لأعمال المؤسسة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور طلعت عبد القوي الأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية وممثلو الوزارت المعنية من الإنتاج الحربي والدفاع والتنمية المحلية وممثل جهاز تنمية المشروعات وممثل المجتمع المدني وذلك بالبيت الثقافي التعليمي بيت القاهرة الفسطاط.

يذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء من خلال وزارة البيئة كمؤسسة مركزية غير هادفة للربح تهدف إلى نقل تكنولوجيا الطاقة الحيوية حيث قدمت المؤسسة الدعم الفني والمادي لتنفيذ ما يقرب من 1300 وحدة بايوجاز منزلية وانتاج السماد الحيوى مما يحقق الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة والمنتجات الحيوية الأخرى من خلال إدخال نظم مبتكرة حديثة.