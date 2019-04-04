حسن راتب: كلمة السيسي بمنتدى التعليم العالي تهدف للنهوض بهمم المصريين والأكاديميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنها تهدف إلى النهوض بهمم المصريين وأعضاء المجتمع الأكاديمي في مجال البحث العلمي.

وقال راتب لمصراوي، إن دعوة الرئيس للشعب المصري والأكاديميين بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمي ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث والاستفادة القصوى من تجارب الدول الكبرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن "مصر في حاجة لتغيير نمط وثقافة التعليم من خلال تجارب العلماء ورؤيتهم للواقع التكنولوجي الجديد، بالإضافة إلى دعم الأجيال على استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها بشكل يخدم المجتمع كونها أصبحت مهمة للغاية في حياتنا وحياة أولادنا".

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وتابع: "أوافق الرئيس بأنه لا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة".

جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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