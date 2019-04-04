​وكيل البرلمان: الشعب صاحب القرار النهائي في التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية وتم سماع الرأي والرأي الآخر.

وأكد الشريف في تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أدار الجلسات بديمقراطية عالية للغاية.

وأوضح الشريف أن جميع الجلسات نشرت كاملة على الشعب وتم إرسال كل ما أثير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك الاستماع لمناقشات أعضاء اللجنة والتي تعد صياغة التعديلات لعرضها على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها مادة مادة، وأخذ تصويت النواب مناداة بالاسم على تلك التعديلات.

وأشار وكيل النواب، إلى أن "التعديلات لا تعتبر نهائية إلا بعد موافقه الشعب عليها وهو صاحب القرار النهائي"، مؤكدًا أن هذه هي الضمانات الأساسية التي عبر عنها الدستور فالشعب هو صاحب السلطة الأولى والأخير وله كل الاحترام.