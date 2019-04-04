مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقاطع اجتماعات البرلمان الدولي في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أعلنت برلمانات مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في بيان مشترك، رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلمانى الدولى، وعدم المشاركة في أعمال الجمعية العمومية.
وذكرت الدول الأربع في بيان، أنه "إشارة إلى البيان المشترك المقدم من دولنا للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف، المتضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل، والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة".
وأكد البيان أن "دولة قطر لم تُبْد اَي تجاوب مع المطالَب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شئون دول المنطقة، فإننا نؤكد على عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية".
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