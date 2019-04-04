​رئيس الوزراء يلتقي بمدير منظمة "الفاو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خوسيه دا سيلفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد دا سيلفا، بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية في مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع، لاسيما من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مدير عام الفاو أثنى على المبادرات التي يرعاها الرئيس السيسي في مجال الكشف عن أعراض سوء التغذية والسِمنة لدى أطفال المدارس، والكشف عن أمراض السكر والسمنة لدى الكبار.

وأضاف دا سيلفا، أن السِمنة تعد من أخطر الأمراض التى تهدد صحة الإنسان، ومن هنا تأتى أهمية هذهالمبادرات التى أطلقتها مصر.

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من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر ومنظمة الفاو، مؤكداً تطلع الحكومة لتعزيز هذا التعاون من أجل الاستفادة من خبرات المنظمة فى مجال الزراعة والأغذية.

وأضاف مدبولى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تبنتها الحكومة متنوعة وغير مسبوقة، وأسهمت فى توفير السلع الغذائية وتحسين مستوى التغذية، من خلال مقررات تموينية وسلع مدعومة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف على طلبة المدارس تعد من أهم المبادرات التى عرفتها مصر خلال العقود الماضية، ويعود الفضل فيها إلى القيادة السياسية التى تولى موضوع صحة المصريين اهتماماً فائقاً.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالنجاح لفعاليات الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، والذى يُعقد اليوم الخميس 4 أبريل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتعاون مع الفاو.