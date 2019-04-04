​الأورمان تنظم حفل زفاف جماعي وتوزيع هدايا في "يوم اليتيم".. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان رئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات (يوم اليتيم)، الذي ترعاه هذا العام جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي ، أن الجمعية بدأت فعاليات احتفالاتها بيوم اليتيم لهذا العام بتوزيع ملابس جاهزة جديدة على 10 آلاف طفل يتيم فى محافظات الجمهورية المختلفة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح شعبان أن الجمعية سوف تقوم غدًا الجمعة بإطلاق فعاليات الاحتفالية الكبرى بيوم اليتيم، حيث تبدأ الاحتفالات من الساعة 10 صباحًا وتستمر على مدار اليوم فى دريم بارك الترفيهية فى مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أنه سوف يتم استقبال 10 آلاف طفل يتيم من مختلف أنحاء الجمهورية، وسوف يفتح أمامهم جميع الألعاب الترفيهية على مدار اليوم، وفور وصولهم سوف يتم توزيع وجبات جافة عليهم ، وبعد الظهيرة يتم توزيع وجبات ساخنة.

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وقال إن الفعاليات التي تنظمها جمعية الأورمان هذا العام ليوم اليتيم سوف تتضمن تنظيم حفل زفاف جماعي لـ120 عريس وعروسة من الأيتام، بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن توزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام تم من خلال اصطحاب الأطفال الى أكبر المراكز التجارية المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة وإتاحة الفرصة أمام كل طفل لكى يختار ما يناسبه ويرغب فيه.

ونوه بأن ذلك التقليد بدأته الأورمان منذ إطلاقها إحتفالات يوم اليتيم قبل خمسة عشر عاما وتحرص على تنفيذه سنويًا دون انقطاع بهدف أن يستقبل الأطفال الأيتام يوم الاحتفالات بهم في الجمعة الأولى من أبريل بملابس جديدة لاستكمال إدخال البهجة على نفوسهم ، وأن الهدف ليس فقط هو حصولهم على ملابس جديدة لكن أيضاً إتاحة فرصة لهم للذهاب لأكبر المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس لاختيار ما يناسبهم بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت قبل 15 عامًا مضت احتفالات يوم اليتيم بهدف لفت أنظار المجتمع إلى قضايا الأيتام ومشكلاتهم وحث الجميع على الإهتمام بأبناء هذه الشريحة.