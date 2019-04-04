السجن 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب.

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وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ح" مهندس زراعي في غضون عام 2013 بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مع آخرين مجهولين اشترك في تجمهر فاقت أعداده 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب جرائم تخريب المنشآت العامة وتعطيل وسائل النقل العامة.

وأضافت أن المتهم خرب مع آخرين متجمهرين عمدا المهمات والأدوات والأعمال الخاصة والمعدة للنفع العام في الشوارع وميدان رابعة العدوية بقسم مدينة نصر أول وقد ترتب علي ذلك أضرار جسيمة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإعمال الفوضى.