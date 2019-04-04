خلال يوم.. تنفيذ 71 ألف حكم قضائي وضبط 180 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية توجيه حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري، 190 قطعة سلاح أبيض، 194 قضية مخدرات، 4تشكيلات عصابية، 16 مُتهَم لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 58 متهم ومراقب هاربين، 243 دراجة نارية مخالفة، سيارة مبلغ بسرقتها، 26286 مخالفة مرورية، 811 مخالفة مرافق، 34 قضية مصنفات، وتنفيذ 71983 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وجاري العرض على النيابات المختصة لبدء التحقيق.

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