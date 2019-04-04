مباحث المصنفات تضبط قناة فضائية و6 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص، و6 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، و7 قضايا محال تقوم ببيع أسطوانات ليزر مُحمل عليها أغاني وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص.

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 713 قضية عرض عام بالمقاهي وشبكات دش بدون ترخيص، 376 قضية في مجال جرائم البرمجيات، فضلاً عن ضبط 9 قضايا مطبوعات دينية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، 31 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، 39 قضية مطبوعات تعليمية، وقضية مراكز تعليمية، 35 قضية مطبوعات متنوعة، 396 منشأة تعمل بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجاري استمرار الحملات.