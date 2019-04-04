أخبار مصر | "برلماني": التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والعديد من المكاسب السياسية على أرض الواقع، مؤكدا أن دستور ٢٠١٤ وضع في ظروف خاصة.

وأشار ضيف، إلى أن التعديلات الهدف منها تحقيق مزيد من الاستقرار بعدما ثبت بالتجربة وجود حاجة ملحة لإجراء تعديلات سواء بزيادة مدة الرئاسة أو عودة الغرفة الثانية للتشريع وهو مجلس الشورى بالإضافة لتمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط تمثيل مشرف يليق بالدولة المصرية والانجازات التى وصلت لها والتصنيف العالمى الذى وصلت له على جميع المستويات.

وأكد النائب البرلماني، أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من المكاسب الكبيرة فى التعديلات، وذلك لأن الأعباء الملقاة على عاتق الرئيس يتطلب المتابعات وبالتالى فهذا التعديل يهدف لتخفيف العبء نسبيا عن رئيس الجمهورية ويحدث مزيدا من المتابعة والتى تعتبر أحد المكاسب الاقتصادية لأن المتابعة المستمرة تؤدى إلى تحقيق الإنجاز فى مواعيده.