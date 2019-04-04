أخبار مصر | أنشطة فنية وإبداعية لبراعم الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشطة فنية وإبداعية لبراعم الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح الأزهر الشريف، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية لطلاب المعاهد الأزهرية، تضمنت ورش للرسم والتلوين والقراءة، وفقرات للغناء والإنشاد.

فيما شهد الركن الخاص بمجلة نور داخل الجناح إقبالا كبيرا من جانب الأطفال، للمشاركة في أنشطته الترفيهية، والاستمتاع بمشاهدة مسلسل نور، وبعض الأفلام الكارتونية الجذابة. كما نظم الجناح العديد من المسابقات التي تناولت أسئلة متنوعة شملت معلومات عامة ودينية، وتم تقديم جوائز رمزية للفائزين.

كذلك حظي ركن مكتبة الأزهر بإعجاب زوار الجناح، للتعرف على المطبوعات النادرة التي يقدمها، خاصة كتاب "أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول"، لمؤلفه الشيخ محمد عبد المعطي الإسحاقي المنوفي، ، ويتناول الكتاب تاريخ مصر في ظل حكم الدولة العباسية والإخشيدية والطولونية والفاطمية. وطبع هذا الكتاب بالمطبعة العثمانية عام ١٣٠٤ هجريا، وأوقفه لله تعالى "بسيم إسماعيل أفندي" على رواق الجبرتي بالأزهر الشريف عام ١٣٣٩ هجريا.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ويشمل الجناح عِدّة أركان، هي: ركن مجمع البحوث الإسلامية، وركن الفتوى، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وركن لمركز الأزهر للترجمة، وركن مكتبة الأزهر، وركن هيئة كبار العلماء، وركن الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.