أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يبدأ تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية بالمدينة الجامعية للأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يبدأ تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية بالمدينة الجامعية للأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر؛ لمناقشة مجموعة من القضايا الفكرية المهمة وتوضيح وضبط بعض المفاهيم الخاطئة التي تروجها جماعات العنف والتطرف بين فئة الشباب خاصة من طلاب الجامعات؛ لاستقطابهم بعيدًا عن الأهداف الرئيسة التي تشكل مسار حياتهم خلال هذه المرحلة العمرية المهمة.

وقال محيي الدين عفيفي إن أولى فعاليات تلك الندوات شهدت تفاعلًا كبيرا من جانب الطلاب، من خلال مناقشات قوية مع المحاضرين في تلك الندوة من علماء الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر، خاصة وأن الندوة تناولت محاورها مجموعة من القضايا الجدلية المهمة التي تشغل بال الشباب ومنها بعض الأفكار التي يعتنقها أصحاب الفكر المتطرف، وما يقومون به من تحريف للنصوص وإخراجها من مضمونها، لأجل غاية دنيئة تحقق أجنداتهم.

وأضاف "عفيفي" أن المجمع قام بتوزيع مجموعة من الإصدارات العلمية التي تناقش خطر الفكر التكفيري الفرد والمجتمع على الطلاب خلال فعاليات تلك الندوة، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على الطلاب للإجابة عليها وتقديم الكتب هدية لهم، لخلق أجواء من المنافسة العلمية القوية في التفكير واستحضار المعلومات التاريخية والثقافية.

أوضح الأمين العام أن هذه السلسلة من الندوات التثقيفية والفعاليات العلمية التي ينفذها المجمع في المدن الجامعية سواء للطلاب المصريين أم في مدينة البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين تستهدف تحصين هؤلاء الشباب من مخاطر فكرية متعددة قد يتعرضون لها في هذه المرحلة العمرية المهمة من حياتهم، كما أنها تستهدف تشجيعهم على تنمية الذات والاستفادة الكاملة من المناهج العلمية التي يدرسونها في كلياتهم، والعمل المستمر لدعم مهاراتهم الشخصية واستحضار الواقع العملي في حياتهم، فضلا عن غرس معاني الانتماء وحب الوطن في نفوسهم.