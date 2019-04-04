أخبار مصر | وزير شئون مجلس النواب يكرم الموظفين المُحالين إلى المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير شئون مجلس النواب يكرم الموظفين المُحالين إلى المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه لابد من تكريم الموظفين المُحالين إلى المعاش تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال فترة عملهم وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، جاء ذلك خلال تكريم المستشار مروان للموظفين المحالين إلى المعاش خلال العامين الماضيين وهم "أحمد عبد السلام أحمد، ناصر صابر محمد، حسن الطاهر حسن، إيمان مصطفى الكرارتى، طارق عبد العزيز محمد، سعيد محمد عبد الوهاب من القيادات السابقة بالوزارة، وكل من محمد عبده عبد الحميد، محمد رمضان محمد، عفيفي حسين منصور، شعبان رمضان عبد الهادي من العاملين السابقين بالوزارة".

ومنح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، كل منهم شهادة تقدير تكريمًا لعطائهم، وتمنى لهم حياة سعيدة فى المرحلة الجديدة من حياتهم.

وقال مروان، إن المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم، ليستكملوا مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الإحالة إلى المعاش لا تعنى التوقف عن العطاء.

