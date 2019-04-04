أخبار مصر | بشرى لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تبدأ خطة إنهاء المعاناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تبدأ خطة إنهاء المعاناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، والتي نفذتها شركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، للتخفيف على أصحاب المعاشات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بأسهل وأسرع وأحدث الطرق والآليات.

المنظومة تتضمن أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكل احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشي" الإلكتروني أو عن طريق ماكينات "نقاط البيع" الموجودة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية.

الوزارة قالت في بيان لها، أمس، إن خدمات تطبيق معاشى للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و"IOS"، الذي يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات، وخدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها، كما سيتمكن أصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية (IVR) من الاتصال برقم "19630"، للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

وأعلنت أنه ستتاح من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل دفع فواتير الكهرباء واشتراكات التأمينات الإجتماعية.

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وأوضحت أن الخدمات الجديدة تأتي فى محاولة من وزارة التضامن للتخفيف على أصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء، وتوفير الوقت والجهد وتكلفة المواصلات، مشيرة إلى أن الخدمات الجديدة التى يتم اتاحتها لأصحاب المعاشات تأتى ضمن خطوات عديدة لتطوير منظومة المعاشات فى مصر على مستوى البنية التحتية وميكنة مكاتب التأمينات، وميكنة الخدمات المقدمة من خلال فروع الهيئة بصندوقيها العام والخاص والحكومى مع تنظيم دورات لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم، بالتوازى مع اعداد قانون جديد للتأمينات يأخذ بأحدث ما وصلت الية التشريعات المنظمة لعمل الهيئات التى تشرف على أموال التأمينات فى العالم، ويضمن أكبر قدر من المكاسب لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم .

وأوردت أن منظومة الخدمات المتكاملة لأصحاب المعاشات هي مشروع من ضمن مشاريع كثيرة للدفع والتحصيل الإلكتروني، تنفذ لصالح العديد من الوزارات والجهات الحكومية.

ومن ناحيته، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس": "نشعر بالفخر لمساهمتنا في تنفيذ المشروع الذي يوفر سبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات ويسهل من تعاملاتهم المالية ويحسن تجاربهم اليومية مع هيئة التأمينات، مشيرا إلى أن هذا النجاح هو في الحقيقة انعكاس مباشر لخطط واستراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة، قائلا:"اليوم نقدم مثالا واضحا على أهمية هذه الخطط في حياة وواقع كل المواطنين".

وتابع: "الدكتورة غادة والي تصر على تنفيذ المشروع من أجل تسهيل تأدية الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعمها لهم، لإنجاز المهمة بدقة ومهارة مع مراعاة عامل الوقت"، مؤكدا أن الشركة أثبتت كفاءتها في إنجاز كل المهام باحترافية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تقنيا، لتتحقق هذه النقلة التاريخية في التعاملات المالية لأصحاب المعاشات.

ويأتي الإعلان عن هذه الخدمات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات تزامنا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 لـ900 جنيه؛ لمواجهة التضخم.