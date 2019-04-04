أخبار مصر | أزمة في "تعليم سوهاج" بسبب مسابقة القيادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في "تعليم سوهاج" بسبب مسابقة القيادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن هؤلاء القيادات مازالوا فى أماكنهم بالمخالفة حيث أنه لم يتم التجديد لهم أو إلغاء ندبهم أو الإعلان عن الخطوات التى تم إتخاذها بشأنهم.
وقال المصدر أنه من المفترض أن هذه التكليفات يتم إلغاؤها رسميًا ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، مؤكدًا المصدر أنه تم انتداب مدير عام التعليم العام للعمل وكيلا للوزارة بقرار محافظ وهذا ليس من اختصاصات المحافظين وعندما تم الغاء هذه الانتدابات جميعها لم يتم التنفيذ أو الإعلان عن مسابقة جديده طبقا لقانون 81 لسنه 2016 الذى يلزم المسابقات فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، مشيرًا المصدر أنه يوجد بعض المخالفات فى تعليم سوهاج متسائًلا:" هل يوجد سلطه أعلى من المحافظ مصدر القرار حتى لا يتم تنفيذ قراراته فى محافظته؟".
وأضافت المصدر لـ"الخليج 365" أن المديرية لم تعلن عمل لجنة للقيادات بمحافظة سوهاج ولم يتم عمل اى اعلان للمسابقة حيث أن هذه الدرجات الوظيفية خاضعة للمحافظة، لذلك يطالبون بإعلان كافة التفاصيل لتوضيح موقف مديرية التربية والتعليم بسوهاج فى ذلك الشأن.