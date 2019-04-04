أخبار مصر | أزمة في "تعليم سوهاج" بسبب مسابقة القيادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في "تعليم سوهاج" بسبب مسابقة القيادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائمًا لضخ دماء جديدة في القيادات التعليمية سواء على مستوي ديوان عام الوزارة أو المديريات، إلا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لم تتحرك تجاه ذلك الأمر، فقد أصدر محافظ سوهاج قرار 1010 بتاريخ 20\12\ 2018 لإلغاء ندب مجموعة من القيادات، إلا أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لم تلتزم حتى الآن بتطبيق هذا القرار.



وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن هؤلاء القيادات مازالوا فى أماكنهم بالمخالفة حيث أنه لم يتم التجديد لهم أو إلغاء ندبهم أو الإعلان عن الخطوات التى تم إتخاذها بشأنهم.



وقال المصدر أنه من المفترض أن هذه التكليفات يتم إلغاؤها رسميًا ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك، مؤكدًا المصدر أنه تم انتداب مدير عام التعليم العام للعمل وكيلا للوزارة بقرار محافظ وهذا ليس من اختصاصات المحافظين وعندما تم الغاء هذه الانتدابات جميعها لم يتم التنفيذ أو الإعلان عن مسابقة جديده طبقا لقانون 81 لسنه 2016 الذى يلزم المسابقات فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، مشيرًا المصدر أنه يوجد بعض المخالفات فى تعليم سوهاج متسائًلا:" هل يوجد سلطه أعلى من المحافظ مصدر القرار حتى لا يتم تنفيذ قراراته فى محافظته؟".



وأضافت المصدر لـ"الخليج 365" أن المديرية لم تعلن عمل لجنة للقيادات بمحافظة سوهاج ولم يتم عمل اى اعلان للمسابقة حيث أن هذه الدرجات الوظيفية خاضعة للمحافظة، لذلك يطالبون بإعلان كافة التفاصيل لتوضيح موقف مديرية التربية والتعليم بسوهاج فى ذلك الشأن.