أخبار مصر | بدء اجتماع مجلس المحامين.. والاعتداء على محامية الشرقية أبرز المناقشات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع مجلس المحامين.. والاعتداء على محامية الشرقية أبرز المناقشات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدء منذ قليل اجتماع مجلس نقابة المحامين الشهري؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة النقابية.

وقال أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، بأن الاعتداء على محامية الشرقية، آية عبدالرحمن عبدالمنعم، يستدعي اتخاذ موقف شديد للحصول على حقها، مؤكدًا أن ذلك سيكون على رأس اجتماع مجلس المحامين الذي يعقد اليوم الخميس.

وأكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أن أزمة التعدى على المحامية ستكون أول ما ستتم مناقشته خلال الاجتماع، بالإضافة إلى ما أثير حول أزمة قرض النقابة الخاص بإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، خاصة بعد تداول عدد من الأخبار تفيد بوقف إجراءاتها، إضافة إلى موضوعات أخرى في الشأن النقابي.