أخبار مصر | عاجل.. الرئاسة تكشف عن توجيه مهم لـ"السيسي" يهم النابغين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئاسة تكشف عن توجيه مهم لـ"السيسي" يهم النابغين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السيسي يؤكد ضرورة صياغة آلية علمية لاكتشاف النابغين والموهوبين لدعمهم واستثمارهم

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع صباح اليوم، على هامش "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي" مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

المتحدث، قال في بيان منذ قليل، إنّ الرئيس شدد على مسؤولية الجامعات ودورها في تطوير ثقافة التعلم والمعرفة بين الشباب من الطلاب، في إطار عملية بناء الإنسان المصري، وكذا أهمية صياغة آلية علمية، من شأنها اكتشاف العقول النابغة والموهوبين لدعمهم واستثمارهم، نظرا لكونهم قاطرة الدولة وطاقاتها الخلاقة للانطلاق نحو المستقبل، ليس فقط لمصر ولكن للإنسانية جمعاء.