أخبار مصر | "الأمن السيبراني".. ندوة بمعلومات مجلس الوزراء (صور)

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ندوة بعنوان الأمن السيبراني القانون ومحددات التنفيذ، تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات.

وذلك في إطار الحوار المجتمعي؛ لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحضر الندوة قيادات مراكز المعلومات في الوزارات والمحافظات، وبحضور عدد من قيادات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وحاضر فيها كل من الدكتور محمد حجازي رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنظيم صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، والمهندس عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية.