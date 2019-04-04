أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تعقد أولى اجتماعاتها لتشكيل هيئة المكتب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تعقد أولى اجتماعاتها لتشكيل هيئة المكتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أول اجتماع للمجلس في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس؛ وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان الداخلية.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أصدر قرارًا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة قائما بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميرى وكيل أول النقابة، نظرًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك تيسيرًا لشؤون الأعضاء.

يذكر أن ضياء رشوان حسم منصب نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفى، التي عُقدت 15 مارس الماضي، بعد فرز نتائج 30 لجنة، أظهرت حصوله على 2810 أصوات مقابل 1585 صوتًا لنظيره رفعت رشاد.