أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يستدعي مقدم برنامج 'ستاد الحدث' ورئيس القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يستدعي مقدم برنامج 'ستاد الحدث' ورئيس القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في إعلانات المراهنات التي تجرى منذ فترة في دوري القسم الثاني لكرة القدم، وتظهر في برنامج (ستاد الحدث)الذي يبث بقناة الحدث اليوم.

وقال المجلس في بيان له، إن لجنة التحقيق سنتظر في التقرير الصادر عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بخصوص هذه المخالف، والذي أوصى بوقف الترويج لشركة المراهنات في البرامج التليفزيونية، واستدعاء كل من: رئيس قناة الحدث، ومقدم برنامج "ستاد الحدث"، للتحقيق.

وأضاف أن لجنة التحقيق تضم في تشكيلها كل من: "صالح الصالحي عضو المجلس، عادل ماهر عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، المستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس".

وأكد المجلس أن اللجنة ستنتهي من أعمالها يوم الثلاثاء المقبل، وتعرض تقريرها على هيئة المكتب يوم الأربعاء.

