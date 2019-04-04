أخبار مصر | "القصبي" من الأقصر: الصعيد يخرج دائما القوى الداعمة للدولة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي" من الأقصر: الصعيد يخرج دائما القوى الداعمة للدولة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، فى المؤتمر الجماهيري الذي نظمته ساحة الشيخ أحمد المرتضى، بمحافظة الأقصر، لشرح التعديلات الدستورية،، بحضور أعضاء مجلس النواب، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ووكلاء الوزارات والقيادات الشعبية والتنفيذية والحزبية علي مستوي المحافظة والألاف من المواطنين وكبار العائلات المختلفة والعامة من ابناء المحافظة.

وقال النائب عبد الهادى القصبي، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر، إن صعيد مصر دائمًا ما يمنح القوة للدولة، فالثقة التي أولها أبناء جنوب مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، نبتت ثمارها، لتصبح صعيد مصر مركزًا للكثير من المشروعات.

وأضاف "القصبى"، أن حالة الأستقرار الأمني والإقتصادي اللذان تحظي بهما مصر خلال تلك الفترة، توجب علي المصريين أجمع النزول والمشاركة في الأستفتاء علي التعديلات الدستورية.

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وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلي أن مصر سوف تظل قوية صامدة، ولن يسمح أبناء هذا الوطن بإن يُمس أمنها، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أستطاع أن يعبر بمصر الكثير من العقبات.

وأوضح خلال كلمته أنه قطع مسافة طويلة ليحدث أبناء صعيد مصر عن الوطنية، والأنتماء، والإخلاص لهذا الوطن، ليجد نفسه أمام رجال وسيدات يلقنون العالم أجمع رسالة في الوطنية والأنتماء، مضيفًا إنه يستحي إن يتحدث عن الوطنية أمام هذه القلوب التي تنبض بحب مصر.

وأكد النائب عبد الهادى القصبى، علي أنه لا يجد من بين الكلمات لدعوة أبناء الأقصر، لتأييد التعديلات الدستورية، وإن هذا المشهد الوطني الذي ظهرت فيه مشاعر الوفاء لهذا الوطن من جانب المشاركون بالمؤتمر، يغني عن جميع الكلمات التي يمكن أن تقال في هذا الصدد.