أخبار مصر | "مستقبل وطن" بقنا ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بكنيسة مارجرجس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بقنا ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بكنيسة مارجرجس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، ندوة حول التعديلات الدستورية وأهميتها بالتنسيق مع أمانة المواطنة، وذلك بكنيسة مار جرجس بمركز قفط بحضور الدكتور خالد فليب أمين المواطنة بالمحافظة والنائب أبو الحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط ومحمود عبد الفتاح آدم أمين التنظيم ومئات المواطنين من مختلف طوائف المركز.

وقال أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بقنا الدكتور خالد فليب أنه تم خلال الندوة تقديم شرحا تفصيلا عن المواد المعدلة بدستور ٢٠١٤ وأهمية تلك التعديلات لتحقيق مزيدا من الضمانات للحياة الديمقراطية في مصر مشيرا إلي أنه تم التأكيد علي ضرورة المشاركة في الاستفتاء علي تلك التعديلات والخروج بكثافة لصناديق الإقتراع.

وأضاف أن الندوة تناولت أيضا القرارات التاريخية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية قبل أيام والتي أدخلت الفرحة علي نفوس جميع الأسر المصرية بجانب توضيح المشروعات القومية والتنموية التي نفذت والتي يجري تنفيذها على أرض محافظة قنا منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.