أخبار مصر | "مستقبل وطن" بقنا ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بكنيسة مارجرجس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بقنا ينظم ندوة حول التعديلات الدستورية بكنيسة مارجرجس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بقنا الدكتور خالد فليب أنه تم خلال الندوة تقديم شرحا تفصيلا عن المواد المعدلة بدستور ٢٠١٤ وأهمية تلك التعديلات لتحقيق مزيدا من الضمانات للحياة الديمقراطية في مصر مشيرا إلي أنه تم التأكيد علي ضرورة المشاركة في الاستفتاء علي تلك التعديلات والخروج بكثافة لصناديق الإقتراع.
وأضاف أن الندوة تناولت أيضا القرارات التاريخية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية قبل أيام والتي أدخلت الفرحة علي نفوس جميع الأسر المصرية بجانب توضيح المشروعات القومية والتنموية التي نفذت والتي يجري تنفيذها على أرض محافظة قنا منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.