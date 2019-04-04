أخبار مصر | "مستقبل وطن" يعقد ندوة حول التعديلات الدستورية بالشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يعقد ندوة حول التعديلات الدستورية بالشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة الشرقية، عدد من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمراكز "بلبيس، وديرب نجم والحسينية وأولاد صقر" للتوعية بأهمية المشاركة في التعديلات الدستورية المرتقبه والحديث حول الحزب ودوره في دعم الشباب والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة والتوعية بأهمية المشاريع الجاري تنفيذيها في مختلف القطاعات بالدولة المصرية.

أكد الدكتور"محمد سليم" الامين العام للحزب انه نظمت امانة الحسيسنة مؤتمرا جماهيريا حاشدا ببحر البقر وتم عرض فيلم تسجيلى عن المواد الدستوريه المراد الاستفتاء عليها والحديث عن نشآة الحزب وكيفية الأشتراك بالحزب وما هى مميزات الحزب عن باقى الأحزاب الأخرى.

وأضاف "سليم" إنه تم تنظيم فاعلية كبري بقرية صفط زريق وقرية القطايع بمركز ديرب نجم بقاعة رويال بحضور المئات من المواطنين من أبناء المركز وتم الحديث حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والحكومة وضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية حتي يتم العبور بمصرنا إلي بر الأمان.

وأشار "سليم" إنه امانه أولاد صقر نظمت مؤتمرا جماهيريا بحضور الدكتورة "ملاك جمعة " وعدد كبير من قيادات الحزب بالمركز والمحافظة وتم الحديث حول حتمية التغيرات الدستورية المرتقبة وخاصة لوجود بعض المواد التي تحتاج الي تعديل بالأضافة الي انه لا يمكن اختزال التعديلات الدستورية في المادة المتعلقة بمدة الرئاسة.

كما نظمت أمانة بلبيس مؤتمرا بمقر الوحدة المحلية بغيته لمناقشة التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فى الأستفتاء بحضور المهندس "أحمد الخطيب" المشرف العام على بلبيس ومحمد عثمان حجازى الأمين العام وحموده محمد حموده أمين التنظيم ومحمد علوان البطريق الأمين المساعد للحزب حيث تناول المؤتمر أهمية التوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر من الخارج وعناصر وجماعات في الداخل تكره نجاح الدولة وتسعى لهدمها بهدف زعزعة إرادة المصريين والنيل من عزيمتهم.