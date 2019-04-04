أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تحذر رئيس تحرير 'حريتي' وتحق معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تحذر رئيس تحرير 'حريتي' وتحق معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن عقد اجتماع عاجل؛ لبحث نتائج التحقيقات التي جرت مع رئيس تحرير مجلة "حريتي"، واتخاذ القرار المناسب في هذا شأن ما صدر منها من تجاوزات على الغلاف.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها استدعت رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير مجلة "حريتي"، وذلك لإجراء تحقيق عاجل فيما تضمنه غلاف المجلة بالعدد 1140 الصادر في 31 مارس 2019، ونشر صورة "فوتوشوب" تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، وتخدش الحياء، وتتنافى مع الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، وتؤذي مشاعر الجمهور، ومن شأنها مخالفة القانون والحض على الكراهية والعنصرية وإثارة الجماهير.

وأضافت أنها استمعت إلى أقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لسحب العدد المُشار إليه من الأسواق.

وأنذرت الهيئة رئيس تحرير مجلة "حريتي"، مشددة على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية، وإرساء قيم حرية الصحافة التي تعلي القيم والمبادئ.

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وأكدت الهيئة تواصلها مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد، واطلاعها على قرار سحب العدد المُشار إليه، مشيدة بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة في رصد وتحقيق المخالفات أولًا بأول، وتوقيع الجزاءات الرادعة التي تحفظ حرية الصحافة وكرامتها واستقلالها وتمنع الإساءة إليها.

وكان حقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مخالفة مجلة حريتي، بغلاف عددها الأخير الذي نشر صورًا لفنانين في حمام السباحة.

وقال المجلس إنه سيُجري تحقيقًا في مخالفة مجلة "حريتي"؛ بسبب نشرها صورة تسيء لعمرو واكد وخالد أبوالنجا المشطوبين من نقابة المهن التمثيلية.