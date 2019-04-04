أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي وسفير النمسا يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي وسفير النمسا يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد Georg Stillfried سفير جمهورية النمسا بالقاهرة ووفد شركة (Bit Media) وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتم التأكيد فى بداية اللقاء على عمق العلاقات المصرية – النمساوية المتميزة ، وقد بحث اللقاء عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات من بينها التعاون فى مجال التدريب وتطوير المعدات وخطوط الإنتاج، حيث تم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتدريبية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى ، كما تم تقديم عرض عن إمكانيات شركة (Bit Media) المتخصصة فى إعداد البرامج التدريبية وتطبيقاتها حيث أنها تمتلك فروع في أكثر من (30) دولة حول العالم، كما تم استعراض نتائج زيارة الشركة النمساوية إلى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) حيث تم التعرف على خطوط الإنتاج والمعدات والإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وقد تم الإشارة الى أهمية إعداد دراسة جدوى بشأن تطبيق أحد البرامج التدريبية الحديثة لشركة (Bit Media) بها.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة النقل والإبتكار والتكنولوجيا الفيدرالية بجمهورية النمسا خلال زيارة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى لجمهورية النمسا فى ديسمبر من العام الماضى، ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى العديد من المجالات أهمها ( تحديث وتطوير النظام التعليمى والتعليم الفنى التطبيقى).

من جانبه أكد السيد "Georg Stillfried " سفير جمهورية النمسا بالقاهرة خلال اللقاء على حرص الجانب النمساوى على التعاون مع الجانب المصرى فى جميع المجالات وأهمها ( البحث العلمى وتطوير المنظومة التعليمية ).

وكما أكد السيد" Georg Stillfried " أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي يعد أهم حدث سياسي في بداية عام 2019، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزاً للإنطلاق لإفريقيا ، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة. وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.