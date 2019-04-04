أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينعى المفكر الإسلامي وعضو المجمع أحمد كمال أبو المجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينعى المفكر الإسلامي وعضو المجمع أحمد كمال أبو المجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المُفكر القانوني والإسلامي الراحل الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو مجمع البحوث الإسلامية، والذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقال المجمع إن الراحل يُعد من أعلام الفكر الإسلامي الوسطي، كما أنه أسرى المكتبة العربية والإسلامية بالكثير من المؤلفات القيّمة.

ويتقدَّم المجمع بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.