مصر | السجن 5 سنوات لمهندس للانضمام لجماعة إرهابية بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بمدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم " محمد ح إ " 58 عام مهندس زراعي في غضون عام 2013 إنضم إلي جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الإجتماعي وأحرز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لما تقدم معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها

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كما اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر فاقت أعداده 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب جرائم تخريب المنشأت العامة وتعطيل وسائل النقل العامة والتأثير علي السلطات في أعمالها مستعملين في ذلك القوة والعنف حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والمقصود من ذلك التجمهر مع علمهم بذلك

كما خرب بالإشتراك مع آخرين متجمهرين عمدا المهمات والأدوات والأعمال الخاصة والمعدة للنفع العام في الشوارع وميدان رابعة العدوية بقسم مدينة نصر أول وقد ترتب علي ذلك أضرار جسيمة وذلك تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإعمال الفوضي

وقاموا بتعطيل وسائل النقل ببناء جدار خرساني وحواجز ترابية وأسمنتية ووضعها في الطريق وأحرزوا أسلحة بيضاء " سكين وشومة وعصي خشبية "