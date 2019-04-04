مصر | تنفيذ 71983 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات أمنية مكبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 71983 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات أمنية مكبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط (عدد 182 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهم).. وذلك على النحو التالى:

( 17 ) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

( 38 ) بندقية خرطوش.

( 14 ) طبنجة.

( 112 ) فرد محلى.

( 473 ) طلقة مختلفة الأعيرة.

( 15 ) خزينة متنوعة.

( 190 ) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط ( 194 ) قضية مخدرات بحوزة ( 206 ) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 41،103 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 19،765 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،499 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (130 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4،765 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (715 جرام).

( 4621 ) قرص مخدر.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط ( 4 ) تشكيلات عصابية ضمت ( 10 ) متهمين إرتكبوا ( 14 ) حادث متنوع.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (58) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وهاربين من تنفيذ أحكام المراقبة.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط ( 16 ) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم ( 3 بنادق خرطوش، 4 فرد محلى، 16 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 9 قطع سلاح أبيض ).



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ ( 71983 ) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى:

( 318 ) حكم جناية.

( 21751 ) حكم حبس جزئى.

( 3738 ) حكم حبس مستأنف.

( 36633 ) حكم غرامة.

( 9543 ) حكم مخالفة.

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فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط ( 243 ) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط ( سيارتين ) مُبلغ بسرقتهما.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة: ضبط ( 26286 ) مخالفة مرورية متنوعة، ( 811 ) مخالفة مرافق متنوعة، ( 67 ) قضية بيئة متنوعة.



فى مجال فحص السائقين: فحص ( 102 ) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية ( 5 ) منهم.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط ( 34 ) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

