مصر | جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر مارس

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فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

تأمين تنفيذ إزالة ( 117 ) حالة متنوعة.

إلغاء تخصيص وسحب ( 7 ) وحدات.

غلق وتشميع (288) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

إيقاف ( 401 ) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

ضبط ( 64 ) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات.

ضبط (453) مخالفات مبانى لشروط التخصيص.

ضبط ( 662 ) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.

ضبط ( 309 ) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.

إزالة ورفع ( 1637 ) مخالفة فورية.

ضبط ( 51 ) واقعة فض أختام.

ضبط ( 412 ) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:تأمين تنفيذ إزالة ( 117 ) حالة متنوعة.إلغاء تخصيص وسحب ( 7 ) وحدات.غلق وتشميع (288) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.إيقاف ( 401 ) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.ضبط ( 64 ) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات.ضبط (453) مخالفات مبانى لشروط التخصيص.ضبط ( 662 ) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص.ضبط ( 309 ) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.إزالة ورفع ( 1637 ) مخالفة فورية.ضبط ( 51 ) واقعة فض أختام.ضبط ( 412 ) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال البحث الجنائى:

تنفيذ (2) حكم قضائى.

ضبط ( 106 ) قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية.

ضبط ( 164 ) قضية إتلاف مال عام.

ضبط ( 16 ) قضية سرقة مواد محجرية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر مارس 2019 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات من بينها الآتي:



فى مجال ضبط القضايا البيئية:- ضبط ( 155 ) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.



فى مجال ضبط الباعة الجائلين:- ضبط ( 167 ) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.

