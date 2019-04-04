مصر | 24 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين" وذلك بجلسة 24 أبريل الجاري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.