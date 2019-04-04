مصر | حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون بالمحافظات (صور)

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، ضبط خلالها ( 23 قطعة سلاح نارى، 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 243 مخالفة مرافق، 47 قضية تموينية، 3911 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1600 حكم قضائى متنوع) بالمنيا.

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، ضبط خلالها ( 7 قطع سلاح نارى، 34 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 25 قطعة سلاح أبيض، 128 مخالفة مرافق، 70 قضية تموينية، 4554 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 9190 حكم قضائى متنوع) بالجيزة.

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى، 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 3 قطع سلاح أبيض، 15 قضية تموينية متنوعة، 525 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 720 حكم قضائى متنوع) بأسوان.



حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، ضُبط خلالها (8 قطع سلاح نارى، 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 86 قضية تموينية متنوعة، 422 مخالفة مرافق، 1171 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 927 حكم قضائى متنوع) بالفيوم.

حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، ضُبط خلالها ( 3 قطع سلاح نارى، 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 84 مخالفة فى مجال المسطحات، 22 قضية تموينية متنوعة، 615 مخالفة مرافق، 1460 مخالفة مرورية، تنفيذ 2185 حكم قضائى متنوع) بكفرالشيخ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

