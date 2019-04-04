مصر | إقبال كثيف من المواطنين على مبادرة "كلنا واحد" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف من المواطنين على مبادرة "كلنا واحد" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إحدى المواطنات المترددات على منافذ بيع مبادرة "كلنا واحد"، لبيع السلع بأسعار مخفضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بكل شيء حتى يشعر المواطن بالأمان، مضيفة أن الرئيس يعالج المريض ويوفر فرص عمل للعاطلين وكل الشعب يشكره.

وأضاف صاحب سوبر ماركت، أنه شارك في المبادرة برعاية الرئيس السيسي وبدعم من وزارة الداخلية، وأنه يعرض كل السلع بأسعار مخفضة 30 بالمائة.

وتابعت إحدى المواطنات إن السكر كان بـ15 جنيها وأصبح بـ7 جنيهات، ووجه آخر الشكر الرئيس لاهتمامه بالشعب المصري.

يذكر أن المبادرة منذ انطلاقها تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق.