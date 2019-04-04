مصر | جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة البساتين.



وتلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من عامل بعثورة على جثة زوجتة متوفية داخل شقتهم الخاصة بشارع الجزائر بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم بقيادة الرائد أحمد مصلح والرائد أحمد مختار معاونى المباحث والملازم أول محمد عطية معاون الضبط لمكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية عدم وجود لآثار عنف على مداخل ومخارج الشقة وبفحص الجثة تبين وجود آثار لكدمات أسفل العين وبسؤال الزوج قال إن المتوفية كانت تتناول عقارات مهدئة في الفترة الأخيرة، وتحفظت أجهزة الأمن على زوجها للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير المباحث بتحرير محضر بالواقعة رقم 3626 إداري البساتين، وأخطرت النيابة للتحقيق.