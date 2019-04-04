انت الان تتابع مصر تسترد 8 قطع آثار من ولاية بافاريا الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحد قطع الآثار المستردة

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية، اليوم الخميس، في استرداد 8 قطع أثرية كانت قد تم التحفظ عليها بولاية بافاريا بألمانيا، بعد سرقتهما وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية في اعقاب حالة الانفلات الأمني عام 2011، وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، في تصريحات له، إن السلطات الألمانية سلمت هذه القطع عقب التحفظ عليها في ولاية بافاريا الألمانية، إلى مسئول الملف الثقافي بسفارة جمهورية مصر العربية ببرلين في شهر فبراير الماضي.

وذكر عبد الجواد أنه فور ذلك اتخذت وزارة الآثار كافة الإجراءات اللازمة لإعادة القطع في أقرب وقت وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مشيرا إلى أن القطع عبارة عن مجموعة من الفخار تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في فترة العصر المتأخر، كما أن أغلب القطع من الأواني الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة

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